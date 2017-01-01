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 сегодня: 26/01/2017
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MONDORO ОТКРЫВАЕТ ЛАУНЖ ЗОНЫ В СОЧИ 26 декабря 2016 года на склонах крупнейшего горнолыжного курорта России Красная поляна откроются сразу две лаунж зоны итальянского бренда Mondoro.
Место притяжения любителей активного отдыха «Горки Город» – один из самых  молодых и популярных горнолыжных комплексов Красной Поляны – в преддверии Нового года преобразился роскошью итальянского бренда игристого вина Mondoro. Веранда бара «Сугроб» и лаунж бар ресторана «Гости», оформленные в изысканном фирменном стиле бренда, предлагают полную коллекцию игристых вин, включая бестселлеры: Prosecco, Brut, Asti, Rose.

Русские Cамоцветы: украшение со вкусом! Компания «Культура русского застолья», управляющая компания одного из старейших производителей алкогольной продукции в России - «БрянскСпиртПром», сообщает о выводе на рынок первого премиального вермутного ликера России - «Русские Cамоцветы».

Кирилл Серебренников и Rémy Martin представили фильм One Life / Live Them в рамках запуска глобальной кампании в России 27 октября 2016 года, Москва. — В рамках новой кампании One Life / Live Them французского коньячного дома Rémy Martin прошла закрытая презентация фильма с участием Кирилла Серебренникова. В короткометражном фильме Кирилл Серебренников рассказал о том, что значит быть «слэшером», как не ограничивать себя, развивать свои таланты и успеть прожить сразу несколько интересных жизней вместо одной.

КЛАЙВ ОУЭН И ПАОЛО СОРРЕНТИНО ПРЕДСТАВЯТ РЕВОЛЮЦИОННУЮ КАМПАНИЮ CAMPARI RED DIARIES 2017 Милан, 12 октября 2016 года – Campari®, легендарный красный итальянский биттер, сегодня объявляет о старте кампании Campari Red Diaries, которая станет настоящей революцией в истории календарей Campari.

Кирилл Серебренников и Rémy Martin расскажут о поколении «слэш» в рамках кампании One Life / Live Them 11 октября 2016 года, Москва. – новая кампания одного из крупнейших французских коньячных домов Rémy Martin с участием Кирилла Серебренникова будет представлена в России. Серия фильмов One Life / Live Them расскажет о поколении Slash, представители которого успешно раскрывают свой потенциал в разных направлениях и успевают прожить сразу несколько интересных жизней.


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Название компанииТип продукции
"Наманганвино" (ОАО) Другой крепкий алкоголь
Гелиос (ООО) Стекло
Талог Груп (ООО) Упаковка
Мигдал Трейдинг (ООО) Полусухие и полусладкие вина , Плодово-ягодные вина
Алко Такси (ИП) Другой крепкий алкоголь, Транспортные услуги, Виски, Коньяк, Сл. алкогольные коктейли , Пиво, Ликеры, Настойки, Водка

Пресс-релизы  Прайс-листы
Дата обновл.КомпанияПрайс
21.10.2015 Гранд Алко Трейд XLS
01.10.2015 ООО Масса-картон – гофроупаковка XLS

Пресс-релизы  Пресс-релизы
ДатаКомпанияЗаголовок
21.12.2016 Пивоваренная компания "Балтика" Воронежский пивоваренный завод открыл фирменный магазин


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Торговать алкоголем «на кассе» не запрещено 18 января был отклонен законопроект, направленный на запрет продажи алкоголя и табака рядом с кассами. Автор, выдвигавший данный законопроект руководствовался тем, что подобная продажа равнозначна рекламе и определенному продвижению продукции. Однако Госдума не поддержала инициатора запрета, а уже на первом чтении было решено отказать.



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Результаты переговоров России и Молдавии 17 января прошла пресс-конференция, огласившая результаты переговоров Владимира Путина и Игоря Додона. Проходили переговоры в Кремле. Официальный представитель Молдавии сообщил, что последние несколько лет в молдавско-российских отношениях были не очень хорошими, однако сейчас все измениться.

Предстоящие экспозиции на «ПРОДЭКСПО-2017» Начиная с 6-го февраля, пройдет выставка, представляющая продукты питания, алкогольные напитки и не только, а также сырье, задействованное при их производстве. «ПРОДЭКСПО-2017» продлиться целых 5 дней. Ее организация проводилась под «крылом» Министерства сельского хозяйства России. Местом проведения 24-ой по счету выставки стал ЦВК «Экспоцентр».

Итоги прошедшего года виноделия России Весь 2016 год, не глядя на кризис и прочие финансовые мелочи винное производство России плодилось на все сто процентов. Все предприятия, основой которых являлось крупное производство вина, находили новые и новые метода своего развития и продвижения. Закупалось современное оборудование, «поедание» более слабых конкурентов, приобретение за счет инвестиционные ресурсов новых земель под виноградники. Все это не давало им зачахнуть.

Крафтовая революция в России Пару лет назад о крафтовом пиве никто и не думал. Но сегодня в Российской федерации оно все больше набирает обороты.
Одна из наиболее известных пивоварен крафтового пива считается Jaws. Это романтичное название ей дал ее собственник Владимир Елсуков. Прошло уже 4года с тех пор, как впервые на старой заброшенной прачечной было создано первое горькое пиво. Напиток назвали "индийский бледный эль".

Неожиданное банкротство крупнейшего холдинга В конце уходящего года в алкогольном мире произошел если не переворот, то довольно крупное событие. Огромный холдинг Roust Corporation не в состоянии выплатить солидную сумму долга. На начало года пришлась публикация, свидетельствующая о том, что Гранд Винтертон планирует реструктурировать долг в 1.14 млрд долларов. Холдингу пришлось обратиться за помощью в нью-йоркский суд. По кодексу законов этой страны они имеют право защиты от кредиторов в результате банкротства.

Выставка «сексуальных» идей виноделов Алкоголь и секс всегда стояли рядом друг с другом. И этот факт доказали на Тенерифе Bodegas Monje. Именно там прошло умопомрачительное мероприятие, на котором было все: и дегустации лучших вин завода на Канарских островах, и эротические игры. Мероприятие «Вино и секс» позволило многим присутствующим попробовать вино в процессе увлекательной игры. Процесс дегустации и изучения новейшей эротической продукцией сопровождался театральной атмосферой.

Поднятие цен на водку – «подарок» от Минфина С 1 января наступившего года была увеличена стоимость на акцизы по крепкому алкоголю. В результате Минфином принято следующее решение: поднять цена в розницу на крепкие напитки, в частности на водку до 15%. Немногим раньше производители водочной продукции уже поднимали данный вопрос. Сейчас же они считают справедливым, в связи с ростом акцизы, что цены нужно еще больше увеличить.



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Компания viWine откроет винные магазины по всей России Компания viWine откроет винные магазины по всей России

Крупный импортер и дистрибутор вин дальнего и ближнего зарубежья запустила в 2011 году проект viWine, в рамках которого компания планирует открыть пять новых магазинов и выйти на дальневосточный рынок.

Новости сайта   О напитках

"Говядина любит нефильтрованное пиво" "Говядина любит нефильтрованное пиво"

Интервью с бренд-шефом ресторана Simple Pub Дирком Крюгером: "Это только в Москве пивные бары — просторные помещения, где есть возможность раскрыть большое меню, посидеть и выбрать...".

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«ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку). «ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Руководитель агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз: "То, что Россия не запойнее других стран, скоро вынуждены будут признать иностранцы – по мере раскрытия ими информации о самих себе… Вот и раскрываются в последние 2-3 года западные страны. Будучи в США почти целый месяц в марте 2010, я многое «вскрыл» в цифрах из их как минимум не менее бурной чем в нашей стране алкогольной действительности, а потом то же самое сделал в Англии…".

Новости сайта  Мировые новости

Гаджет вместо сомелье. Гаджет вместо сомелье.

Владельцы некоторых американских, европейских и азиатских ресторанов сокращают официантов и сомелье, "нанимая на службу" электронные гаджеты. Станет ли это веяние популярным?