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«Культура русского застолья», управляющая компания завода «БрянскСпиртПром», обновляет рецептуру гастрономического бренда Борщёвка. Возрождая традиции производства и потребления благородных русских алкогольных напитков, мы обновили рецептуру Борщевки – гастрономического бренда, полюбившегося многим. Этому предшествовал год архивных исследований, экспериментов, дегустаций и вдохновения вкусными описаниями «дворянских водок» – напитков высшего сословия, неизменно сопровождавших великосветский закусочный стол. Для приготовления «дворянских водок» хлебное вино настаивалось на травах, пряностях или плодах, а затем снова перегонялось. Дворянские водки были идеальным гастрономическим сопровождением русского застолья, их характер формировался в соответствии со вкусовыми особенностями русской кухни.

Стань разрушителем мифов вместе с Tuborg и Seth&Riley's GARAGE 3 февраля восемь заводов лидера пивоваренной отрасли России ждут в гости всех совершеннолетних гостей-студентов, чтобы вместе разрушить все мифы о пивоварении, а также весело и с пользой провести первую пятницу месяца. Мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге, Ярославле, Хабаровске, Туле, Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

MONDORO ОТКРЫВАЕТ ЛАУНЖ ЗОНЫ В СОЧИ 26 декабря 2016 года на склонах крупнейшего горнолыжного курорта России Красная поляна откроются сразу две лаунж зоны итальянского бренда Mondoro.
Место притяжения любителей активного отдыха «Горки Город» – один из самых  молодых и популярных горнолыжных комплексов Красной Поляны – в преддверии Нового года преобразился роскошью итальянского бренда игристого вина Mondoro. Веранда бара «Сугроб» и лаунж бар ресторана «Гости», оформленные в изысканном фирменном стиле бренда, предлагают полную коллекцию игристых вин, включая бестселлеры: Prosecco, Brut, Asti, Rose.

Русские Cамоцветы: украшение со вкусом! Компания «Культура русского застолья», управляющая компания одного из старейших производителей алкогольной продукции в России - «БрянскСпиртПром», сообщает о выводе на рынок первого премиального вермутного ликера России - «Русские Cамоцветы».

Кирилл Серебренников и Rémy Martin представили фильм One Life / Live Them в рамках запуска глобальной кампании в России 27 октября 2016 года, Москва. — В рамках новой кампании One Life / Live Them французского коньячного дома Rémy Martin прошла закрытая презентация фильма с участием Кирилла Серебренникова. В короткометражном фильме Кирилл Серебренников рассказал о том, что значит быть «слэшером», как не ограничивать себя, развивать свои таланты и успеть прожить сразу несколько интересных жизней вместо одной.


Новости сайта  Каталог фирм
Название компанииТип продукции
"Наманганвино" (ОАО) Другой крепкий алкоголь
Гелиос (ООО) Стекло
Талог Груп (ООО) Упаковка
Мигдал Трейдинг (ООО) Полусухие и полусладкие вина , Плодово-ягодные вина
Алко Такси (ИП) Другой крепкий алкоголь, Транспортные услуги, Виски, Коньяк, Сл. алкогольные коктейли , Пиво, Ликеры, Настойки, Водка

Пресс-релизы  Прайс-листы
Дата обновл.КомпанияПрайс
21.10.2015 Гранд Алко Трейд XLS
01.10.2015 ООО Масса-картон – гофроупаковка XLS

Пресс-релизы  Пресс-релизы
ДатаКомпанияЗаголовок
21.12.2016 Пивоваренная компания "Балтика" Воронежский пивоваренный завод открыл фирменный магазин


Новости сайта RSS  Алко NEWS

«Синергия» задумалась о покупке винного бренда Московский рынок вина десять лет назад назвал лидера – бренд «Арбатское». Этот бренд совместно с аналогичными алкогольными активами в далеком 2011 году отошел банку ВТБ. Сейчас же ведутся переговоры о его перекупке. Покупателем предстал алкогольный производитель Российской Федерации – компания «Синергия».



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Минспортом решено на период мундиаля-2018 упростить ввоз иностранных игристых вин в Российскую Федерацию.  Все время, пока будет проходить Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу 2018-го года, дорогостоящее шампанское из-за рубежа будет литься рекой.

Предприятие «Минал» могут восстановить Властями Красноярска было принято решение по продаже ликеро-водочного завода под названием «Шушенская марка». Планируют они еще одно возможно выгодное дело – восстановление еще одного предприятия – «Минала».

Производство водки растет Подведены итоги 2016 года и на рынке алкоголя. В сравнении с предыдущим 2015 годом показатели производства водки в 16-ом году значительно выросли. Причины подобного увеличения предполагаются разные, в том числе и вытеснение с прилавков продуктов нелегального бизнеса.

Конкурс «Best Vodka 2017» - регистрация началась Наливки и настойки, бальзамы и ликеры, обычная водка и все спиртные напитки, которые были получены вследствие дистилляции, - все это можно будет заявить на конкурс. Подобный конкурс стал одним из самых крупных среди профильных мероприятий и вполне заслуженно.

Новый 2018 год принес вину новые этикетки Минсельхозом был подготовлен законопроект, предусматривавший указание на этикетках место, откуда родом виноград, использованный при изготовлении вина. Уже с 1 января на прилавках появятся вино и шампанское с соответствующими изменениями. Каждый потребитель узнает материалы, применяемый при производстве алкогольных напитков. Однако эксперты говорят о том, что такой законопроект может критично отразиться на продажах российских производителей.

Установлены порядки безопасной упаковки алкогольной продукции Коллегией Еврозийской комиссии по экономике был определен порядок о введении преобразования безопасности упаковки в технический регламент ЕАЭС. Новый порядок вступит в законную силу уже 21 мая этого года. В данные изменения вносятся требования по обязательному указанию соответствующих данных о материале, который использовался при изготовлении этикеток.

Торговать алкоголем «на кассе» не запрещено 18 января был отклонен законопроект, направленный на запрет продажи алкоголя и табака рядом с кассами. Автор, выдвигавший данный законопроект руководствовался тем, что подобная продажа равнозначна рекламе и определенному продвижению продукции. Однако Госдума не поддержала инициатора запрета, а уже на первом чтении было решено отказать.



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Компания viWine откроет винные магазины по всей России Компания viWine откроет винные магазины по всей России

Крупный импортер и дистрибутор вин дальнего и ближнего зарубежья запустила в 2011 году проект viWine, в рамках которого компания планирует открыть пять новых магазинов и выйти на дальневосточный рынок.

Новости сайта   О напитках

"Говядина любит нефильтрованное пиво" "Говядина любит нефильтрованное пиво"

Интервью с бренд-шефом ресторана Simple Pub Дирком Крюгером: "Это только в Москве пивные бары — просторные помещения, где есть возможность раскрыть большое меню, посидеть и выбрать...".

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«ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку). «ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Руководитель агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз: "То, что Россия не запойнее других стран, скоро вынуждены будут признать иностранцы – по мере раскрытия ими информации о самих себе… Вот и раскрываются в последние 2-3 года западные страны. Будучи в США почти целый месяц в марте 2010, я многое «вскрыл» в цифрах из их как минимум не менее бурной чем в нашей стране алкогольной действительности, а потом то же самое сделал в Англии…".

Новости сайта  Мировые новости

Гаджет вместо сомелье. Гаджет вместо сомелье.

Владельцы некоторых американских, европейских и азиатских ресторанов сокращают официантов и сомелье, "нанимая на службу" электронные гаджеты. Станет ли это веяние популярным?