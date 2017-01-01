Публикации «ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Руководитель агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз: "То, что Россия не запойнее других стран, скоро вынуждены будут признать иностранцы – по мере раскрытия ими информации о самих себе… Вот и раскрываются в последние 2-3 года западные страны. Будучи в США почти целый месяц в марте 2010, я многое «вскрыл» в цифрах из их как минимум не менее бурной чем в нашей стране алкогольной действительности, а потом то же самое сделал в Англии…".





Мировые новости Гаджет вместо сомелье.

Владельцы некоторых американских, европейских и азиатских ресторанов сокращают официантов и сомелье, "нанимая на службу" электронные гаджеты. Станет ли это веяние популярным?