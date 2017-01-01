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сегодня: 01/02/2017
3 февраля восемь заводов лидера пивоваренной отрасли России ждут в гости всех совершеннолетних гостей-студентов, чтобы вместе разрушить все мифы о пивоварении, а также весело и с пользой провести первую пятницу месяца. Мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге, Ярославле, Хабаровске, Туле, Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
26 декабря 2016 года на склонах крупнейшего горнолыжного курорта России Красная поляна откроются сразу две лаунж зоны итальянского бренда Mondoro.
Место притяжения любителей активного отдыха «Горки Город» – один из самых молодых и популярных горнолыжных комплексов Красной Поляны – в преддверии Нового года преобразился роскошью итальянского бренда игристого вина Mondoro. Веранда бара «Сугроб» и лаунж бар ресторана «Гости», оформленные в изысканном фирменном стиле бренда, предлагают полную коллекцию игристых вин, включая бестселлеры: Prosecco, Brut, Asti, Rose.
Компания «Культура русского застолья», управляющая компания одного из старейших производителей алкогольной продукции в России - «БрянскСпиртПром», сообщает о выводе на рынок первого премиального вермутного ликера России - «Русские Cамоцветы».
27 октября 2016 года, Москва. — В рамках новой кампании One Life / Live Them французского коньячного дома Rémy Martin прошла закрытая презентация фильма с участием Кирилла Серебренникова. В короткометражном фильме Кирилл Серебренников рассказал о том, что значит быть «слэшером», как не ограничивать себя, развивать свои таланты и успеть прожить сразу несколько интересных жизней вместо одной.
Милан, 12 октября 2016 года – Campari®, легендарный красный итальянский биттер, сегодня объявляет о старте кампании Campari Red Diaries, которая станет настоящей революцией в истории календарей Campari.
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Дни рождения
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Наливки и настойки, бальзамы и ликеры, обычная водка и все спиртные напитки, которые были получены вследствие дистилляции, - все это можно будет заявить на конкурс. Подобный конкурс стал одним из самых крупных среди профильных мероприятий и вполне заслуженно.
Минсельхозом был подготовлен законопроект, предусматривавший указание на этикетках место, откуда родом виноград, использованный при изготовлении вина. Уже с 1 января на прилавках появятся вино и шампанское с соответствующими изменениями. Каждый потребитель узнает материалы, применяемый при производстве алкогольных напитков. Однако эксперты говорят о том, что такой законопроект может критично отразиться на продажах российских производителей.
Коллегией Еврозийской комиссии по экономике был определен порядок о введении преобразования безопасности упаковки в технический регламент ЕАЭС. Новый порядок вступит в законную силу уже 21 мая этого года. В данные изменения вносятся требования по обязательному указанию соответствующих данных о материале, который использовался при изготовлении этикеток.
18 января был отклонен законопроект, направленный на запрет продажи алкоголя и табака рядом с кассами. Автор, выдвигавший данный законопроект руководствовался тем, что подобная продажа равнозначна рекламе и определенному продвижению продукции. Однако Госдума не поддержала инициатора запрета, а уже на первом чтении было решено отказать.
17 января прошла пресс-конференция, огласившая результаты переговоров Владимира Путина и Игоря Додона. Проходили переговоры в Кремле. Официальный представитель Молдавии сообщил, что последние несколько лет в молдавско-российских отношениях были не очень хорошими, однако сейчас все измениться.
Начиная с 6-го февраля, пройдет выставка, представляющая продукты питания, алкогольные напитки и не только, а также сырье, задействованное при их производстве. «ПРОДЭКСПО-2017» продлиться целых 5 дней. Ее организация проводилась под «крылом» Министерства сельского хозяйства России. Местом проведения 24-ой по счету выставки стал ЦВК «Экспоцентр».
Весь 2016 год, не глядя на кризис и прочие финансовые мелочи винное производство России плодилось на все сто процентов. Все предприятия, основой которых являлось крупное производство вина, находили новые и новые метода своего развития и продвижения. Закупалось современное оборудование, «поедание» более слабых конкурентов, приобретение за счет инвестиционные ресурсов новых земель под виноградники. Все это не давало им зачахнуть.
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"Говядина любит нефильтрованное пиво"
Интервью с бренд-шефом ресторана Simple Pub Дирком Крюгером: "Это только в Москве пивные бары — просторные помещения, где есть возможность раскрыть большое меню, посидеть и выбрать...".
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«ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).
Руководитель агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз: "То, что Россия не запойнее других стран, скоро вынуждены будут признать иностранцы – по мере раскрытия ими информации о самих себе… Вот и раскрываются в последние 2-3 года западные страны. Будучи в США почти целый месяц в марте 2010, я многое «вскрыл» в цифрах из их как минимум не менее бурной чем в нашей стране алкогольной действительности, а потом то же самое сделал в Англии…".
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Гаджет вместо сомелье.
Владельцы некоторых американских, европейских и азиатских ресторанов сокращают официантов и сомелье, "нанимая на службу" электронные гаджеты. Станет ли это веяние популярным?