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MONDORO ОТКРЫВАЕТ ЛАУНЖ ЗОНЫ В СОЧИ 26 декабря 2016 года на склонах крупнейшего горнолыжного курорта России Красная поляна откроются сразу две лаунж зоны итальянского бренда Mondoro.
Место притяжения любителей активного отдыха «Горки Город» – один из самых  молодых и популярных горнолыжных комплексов Красной Поляны – в преддверии Нового года преобразился роскошью итальянского бренда игристого вина Mondoro. Веранда бара «Сугроб» и лаунж бар ресторана «Гости», оформленные в изысканном фирменном стиле бренда, предлагают полную коллекцию игристых вин, включая бестселлеры: Prosecco, Brut, Asti, Rose.

Русские Cамоцветы: украшение со вкусом! Компания «Культура русского застолья», управляющая компания одного из старейших производителей алкогольной продукции в России - «БрянскСпиртПром», сообщает о выводе на рынок первого премиального вермутного ликера России - «Русские Cамоцветы».

Кирилл Серебренников и Rémy Martin представили фильм One Life / Live Them в рамках запуска глобальной кампании в России 27 октября 2016 года, Москва. — В рамках новой кампании One Life / Live Them французского коньячного дома Rémy Martin прошла закрытая презентация фильма с участием Кирилла Серебренникова. В короткометражном фильме Кирилл Серебренников рассказал о том, что значит быть «слэшером», как не ограничивать себя, развивать свои таланты и успеть прожить сразу несколько интересных жизней вместо одной.

КЛАЙВ ОУЭН И ПАОЛО СОРРЕНТИНО ПРЕДСТАВЯТ РЕВОЛЮЦИОННУЮ КАМПАНИЮ CAMPARI RED DIARIES 2017 Милан, 12 октября 2016 года – Campari®, легендарный красный итальянский биттер, сегодня объявляет о старте кампании Campari Red Diaries, которая станет настоящей революцией в истории календарей Campari.

Кирилл Серебренников и Rémy Martin расскажут о поколении «слэш» в рамках кампании One Life / Live Them 11 октября 2016 года, Москва. – новая кампания одного из крупнейших французских коньячных домов Rémy Martin с участием Кирилла Серебренникова будет представлена в России. Серия фильмов One Life / Live Them расскажет о поколении Slash, представители которого успешно раскрывают свой потенциал в разных направлениях и успевают прожить сразу несколько интересных жизней.


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Название компанииТип продукции
Гелиос (ООО) Стекло
Талог Груп (ООО) Упаковка
Мигдал Трейдинг (ООО) Полусухие и полусладкие вина , Плодово-ягодные вина
Алко Такси (ИП) Другой крепкий алкоголь, Транспортные услуги, Виски, Коньяк, Сл. алкогольные коктейли , Пиво, Ликеры, Настойки, Водка
ЦИТ (ООО) "Дешевая" водка, Водка

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Дата обновл.КомпанияПрайс
21.10.2015 Гранд Алко Трейд XLS
01.10.2015 ООО Масса-картон – гофроупаковка XLS

Пресс-релизы  Пресс-релизы
ДатаКомпанияЗаголовок
21.12.2016 Пивоваренная компания "Балтика" Воронежский пивоваренный завод открыл фирменный магазин
20.12.2016 Пивоваренная компания "Балтика" «Хартию ответственных участников авто - мотосообщества Ярославской области» сможет подписать каждый житель региона
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Продал нелегально – в тюрьму! С очередным заявлением выступил Александр Хлопонин. Законопроект от правительства Российской Федерации гласит, что нелегальным продавцам алкоголя (в том числе суррогатного) будет предусмотрено ужесточение наказания, а именно – к ним будет применена уголовная ответственность при повторном случае.



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Пьяницам вход в аптеку через врача Во всех аптеках вводится запрет на продажу настойки боярышника и валокордина по указаниям чиновника Александр Хлопонин. Вице-премьер заявил, что эти лекарства будут продаваться в аптечных сетях строго по рецептам врачей и уверен, что очередей в результате этого возникнуть не должно.  От данного правила не должна будет отступать ни одна аптека.

На бортах самолетов появится алкоголь Ранее на борту самолетов категорически возбранялось употребление алкоголя. На данный момент разрабатывается федеральный закон, который не будет запрещать принимать алкогольные напитки в самолете. Закон дали на разработку Росалкогольрегулированию.

Цены на шампанское увеличаться с Нового года Производители шампанского предполагают повышение цен даже выше 10%. Все происходит по причине увеличения акцизов. Предполагаемое госдумой повышение произойдет уже 1-го января наступающего года. Причем инициатива была изначально не согласована с минфином, однако там не стали противиться дополнительным доходам.

Наступающий год для производителей алкоголя принесет еще одну новую неприятность. Ужесточение напрямую коснется лишь тех, кто не имеет прямых отношений к изготовлению пищевых алкогольных продуктов. Планируется проводить жесточайших контроль и производства спиртовых настоек.

Автомобилисты – против пьянства?! Недавно прошел пятый Московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». На нем производителями алкоголя был запущен проект, который побуждает отказаться всех автомобилистов от пьянства за рулем. С информационной речью выступил Алексей Кузнецов – менеджер компании Еfes rus по региональным программам и проектам стабилизированного развития.

Поддержка легализации алкоголя в интернете Глава союза меду виноделами и виноградарями в РФ выразил от всех участников единое мнение о необходимости легализации продаж алкогольной продукции в интернете. Организовывать торговлю, конечно же, нужно будет согласно всем необходимым правилам и инструкциям.

Контрафактный алкоголь из Новокузнецка Немалый объем контрафакта был изъят в Кемеревской области. Собственник всего арестованного имущества утверждал, что алкоголь был предназначен исключительно для использования в личных целях.



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Компания viWine откроет винные магазины по всей России Компания viWine откроет винные магазины по всей России

Крупный импортер и дистрибутор вин дальнего и ближнего зарубежья запустила в 2011 году проект viWine, в рамках которого компания планирует открыть пять новых магазинов и выйти на дальневосточный рынок.

Новости сайта   О напитках

"Говядина любит нефильтрованное пиво" "Говядина любит нефильтрованное пиво"

Интервью с бренд-шефом ресторана Simple Pub Дирком Крюгером: "Это только в Москве пивные бары — просторные помещения, где есть возможность раскрыть большое меню, посидеть и выбрать...".

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«ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку). «ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Руководитель агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз: "То, что Россия не запойнее других стран, скоро вынуждены будут признать иностранцы – по мере раскрытия ими информации о самих себе… Вот и раскрываются в последние 2-3 года западные страны. Будучи в США почти целый месяц в марте 2010, я многое «вскрыл» в цифрах из их как минимум не менее бурной чем в нашей стране алкогольной действительности, а потом то же самое сделал в Англии…".

Новости сайта  Мировые новости

Гаджет вместо сомелье. Гаджет вместо сомелье.

Владельцы некоторых американских, европейских и азиатских ресторанов сокращают официантов и сомелье, "нанимая на службу" электронные гаджеты. Станет ли это веяние популярным?